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Анчелотти - после 0:1 с Миланом: Мы должны помочь новичкам немного адаптироваться, но это займет время

Испания

Комментарий специалиста после встречи с бывшей командой

Анчелотти - после 0:1 с Миланом: Мы должны помочь новичкам немного адаптироваться, но это займет время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал минимальное поражение от "Милана" (0:1) в контрольном матче.

"Мы хорошо сражались, упорно боролись и смогли немного преуспеть. Это первая игра предсезонки, в которой участвовало много молодых ребят. Главное было конкурировать, и мы делали это на протяжении всего матча.

В первом тайме, когда на поле были более опытные парни, такие как Рюдигер и Модрич - мы лучше справлялись, но сейчас они не готовы играть больше 45 минут. Теперь мы начнем готовиться к следующему поединку. Завтра у нас вернутся Винисиус и Милитао, Родриго прибыл только сегодня.

Наша цель до 7-го числа (до последнего спарринга "сливочных" - прим.) — попытаться привести всех игроков, которые начали тренироваться, в наилучшие кондиции. Пока тактические элементы мы применяли с молодежью, но как только мы вернем всех, мы постараемся поработать и над этим. Делать особо нечего, потому что в большей степени это та же команда, что была у нас в прошлом году. Наш подход довольно ясен. Мы должны помочь новичкам немного адаптироваться, но это займет время. Мы не можем заставить Мбаппе или Эндрика обосноваться за пять дней", - цитирует итальянца официальный сайт мадридцев.

4 августа "Реал" проведёт товарищеский поединок с "Барселоной".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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