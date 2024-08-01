Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Я думаю, что Винисиус выиграет Золотой мяч
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти уверен в том, что именно Винисиус станет обладателем "Золотого мяча" в этом году.
"Винисиус выиграет "Золотой мяч", по моему мнению. Карвахаль тоже молодец, он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и забил в финале, выиграл Евро..."
"Но Винисиус... талантливый игрок, молодой, имеет хороший имидж, выиграл Ла Лигу, выиграл Лигу чемпионов, забив в финале и полуфинале. Он также забил два мяча в Мюнхене", - добавил специалист.
Добавим, что бразилец на клубном уровне в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. А на Копа Америка-2024 вингер сыграл три матча (в 1/4 финала Винисиуса дисквалифицировали из-за перебора желтых карточек).
Популярное сейчас
- Зеленский: России уже не удастся взять Харьков, она сменила цель
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- "Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко
- Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО