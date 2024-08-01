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Анчелотти: Я думаю, что Винисиус выиграет Золотой мяч

Испания
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Специалист поделился своими мыслями

Анчелотти: Я думаю, что Винисиус выиграет Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти уверен в том, что именно Винисиус станет обладателем "Золотого мяча" в этом году.

"Винисиус выиграет "Золотой мяч", по моему мнению. Карвахаль тоже молодец, он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и забил в финале, выиграл Евро..."

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"Но Винисиус... талантливый игрок, молодой, имеет хороший имидж, выиграл Ла Лигу, выиграл Лигу чемпионов, забив в финале и полуфинале. Он также забил два мяча в Мюнхене", - добавил специалист.

Добавим, что бразилец на клубном уровне в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. А на Копа Америка-2024 вингер сыграл три матча (в 1/4 финала Винисиуса дисквалифицировали из-за перебора желтых карточек).

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Винисиус Карло Анчелотти Золотой мяч
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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