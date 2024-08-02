Анчелотти: В Эндрике есть что-то особенное. Очень редко можно увидеть такого игрока

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил 18-летнего новичка мадридского клуба - Эндрика.

1 августа бразилец отыграл первый тайм в товарищеском матче против "Милана" (0:1).

"Временами Эндрик показывал свои умения. В нём есть что-то особенное. Он способен развивать максимальную скорость на пространстве, он очень искусный футболист. Очень редко можно увидеть такого игрока", — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в "Реал" Эндрик перешёл этим летом из "Палмейраса" за 47,5 миллионов евро.