Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: В Эндрике есть что-то особенное. Очень редко можно увидеть такого игрока
Ему светит большое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил 18-летнего новичка мадридского клуба - Эндрика.
1 августа бразилец отыграл первый тайм в товарищеском матче против "Милана" (0:1).
"Временами Эндрик показывал свои умения. В нём есть что-то особенное. Он способен развивать максимальную скорость на пространстве, он очень искусный футболист. Очень редко можно увидеть такого игрока", — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, в "Реал" Эндрик перешёл этим летом из "Палмейраса" за 47,5 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
- ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команды Сироты эпически вылетает, гол украинца за ЦСКА 1948
- ЛЕ. Шериф Гуры таки вылетает, но не на Полесье, Аякс прибил наших конкурентов, поляки получили шесть
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Журналист назвал номер, под которым Довбик будет играть в Роме
Комментарии 1