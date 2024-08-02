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Анчелотти: В Эндрике есть что-то особенное. Очень редко можно увидеть такого игрока

Испания

Ему светит большое будущее

Анчелотти: В Эндрике есть что-то особенное. Очень редко можно увидеть такого игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил 18-летнего новичка мадридского клуба - Эндрика.

1 августа бразилец отыграл первый тайм в товарищеском матче против "Милана" (0:1).

"Временами Эндрик показывал свои умения. В нём есть что-то особенное. Он способен развивать максимальную скорость на пространстве, он очень искусный футболист. Очень редко можно увидеть такого игрока", — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в "Реал" Эндрик перешёл этим летом из "Палмейраса" за 47,5 миллионов евро.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
02.08.2024 в 09:16
Ох и покрутит Ендрик позвонки кривоногим из ФК Шлемазл
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
02.08.2024 в 09:16
Ох и покрутит Ендрик позвонки кривоногим из ФК Шлемазл
Ответить
0
0

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