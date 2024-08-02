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Левандовский: Горжусь тем, что играл под руководством Хави. Он проделал отличную работу

Испания

Комплименты бывшему тренеру

Левандовский: Горжусь тем, что играл под руководством Хави. Он проделал отличную работу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский оценил работу экс-наставника каталонцев Хави Эрнандеса.

"Хави проделал отличную работу, он пришел в трудное время. Он очень эмоционально связан с "Барсой", и иногда это непросто. Он проделал отличную работу, хотя последние матчи в концовке не были идеальными ни для него, ни для нас.

Ясно одно: когда он пришел в клуб - он все изменил и произвел сенсацию. Я горжусь тем, что играл под руководством Хави", -приводит слова поляка AS.

Напомним, в конце мая Хави был уволен с должности главного тренера "Барселоны". На замену испанскому специалисту был назначен Ханс-Дитер Флик.

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Роберт Левандовский Барселона Хави
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
02.08.2024 в 11:17
Не надо лукавить Роберт.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
02.08.2024 в 11:17
Не надо лукавить Роберт.
Ответить
0
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