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Левандовский: Горжусь тем, что играл под руководством Хави. Он проделал отличную работу
Комплименты бывшему тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский оценил работу экс-наставника каталонцев Хави Эрнандеса.
"Хави проделал отличную работу, он пришел в трудное время. Он очень эмоционально связан с "Барсой", и иногда это непросто. Он проделал отличную работу, хотя последние матчи в концовке не были идеальными ни для него, ни для нас.
Ясно одно: когда он пришел в клуб - он все изменил и произвел сенсацию. Я горжусь тем, что играл под руководством Хави", -приводит слова поляка AS.
Напомним, в конце мая Хави был уволен с должности главного тренера "Барселоны". На замену испанскому специалисту был назначен Ханс-Дитер Флик.
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