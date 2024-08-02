Левандовский: Горжусь тем, что играл под руководством Хави. Он проделал отличную работу

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский оценил работу экс-наставника каталонцев Хави Эрнандеса.

"Хави проделал отличную работу, он пришел в трудное время. Он очень эмоционально связан с "Барсой", и иногда это непросто. Он проделал отличную работу, хотя последние матчи в концовке не были идеальными ни для него, ни для нас.

Ясно одно: когда он пришел в клуб - он все изменил и произвел сенсацию. Я горжусь тем, что играл под руководством Хави", -приводит слова поляка AS.