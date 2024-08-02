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Анчелотти: тренировать Роналду было очень легко
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Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе с бывшим нападающим "сливочным" Криштиану Роналду.
"Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у вас есть игрок, который забивает в каждой игре, это легко (смеется).
То, чего добился Криштиану Роналду в своей карьере, — это нечто поистине замечательное, нечто невероятное", - сказал итальянец в подкасте экс-хавбека "Челси" Джона Оби Микеля.
Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы.
????️ Ancelotti: “Coaching Cristiano Ronaldo? It was very easy. When you have a player who scores every game, it’s easy (laughs).” @obionepodcast pic.twitter.com/DmjNK4Dwdl— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 1, 2024
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