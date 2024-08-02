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Анчелотти: тренировать Роналду было очень легко

Испания

Есть причина

Анчелотти: тренировать Роналду было очень легко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе с бывшим нападающим "сливочным" Криштиану Роналду.

"Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у вас есть игрок, который забивает в каждой игре, это легко (смеется).

То, чего добился Криштиану Роналду в своей карьере, — это нечто поистине замечательное, нечто невероятное", - сказал итальянец в подкасте экс-хавбека "Челси" Джона Оби Микеля.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы.

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Криштиану Роналду Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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