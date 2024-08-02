Анчелотти: тренировать Роналду было очень легко

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе с бывшим нападающим "сливочным" Криштиану Роналду.

"Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у вас есть игрок, который забивает в каждой игре, это легко (смеется).

То, чего добился Криштиану Роналду в своей карьере, — это нечто поистине замечательное, нечто невероятное", - сказал итальянец в подкасте экс-хавбека "Челси" Джона Оби Микеля.