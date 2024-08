Анчелотти: тренировать Роналду было очень легко

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе с бывшим нападающим "сливочным" Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы.

????️ Ancelotti: “Coaching Cristiano Ronaldo? It was very easy. When you have a player who scores every game, it’s easy (laughs).” @obionepodcast pic.twitter.com/DmjNK4Dwdl