Президента Барселоны обвиняют во лжи. Все из-за трансфера Уильямса

Одним из самых желанных трансферов "Барселоны" этим летом было подписание вингера "Атлетик" Бильбао Нико Уильямса. Но сделка сорвалась.

Президента клуба Жоана Лапорту обвинили во лжи, поскольку он утверждал, что у клуба есть финансовые возможности подписать игрока и сделка была почти на завершающем этапе.

Виктор Фонт, который ранее претендовал на пост президента "Барселоны", сказал: