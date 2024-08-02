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Президента Барселоны обвиняют во лжи. Все из-за трансфера Уильямса

Испания

Жоан сказал, что это возможно, но это была неправда (с)

Президента Барселоны обвиняют во лжи. Все из-за трансфера Уильямса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Одним из самых желанных трансферов "Барселоны" этим летом было подписание вингера "Атлетик" Бильбао Нико Уильямса. Но сделка сорвалась.

Президента клуба Жоана Лапорту обвинили во лжи, поскольку он утверждал, что у клуба есть финансовые возможности подписать игрока и сделка была почти на завершающем этапе.

Виктор Фонт, который ранее претендовал на пост президента "Барселоны", сказал:

"Я хотел бы, чтобы мы подписали Уильямса, потому что это то, что нам нужно. Жоан сказал, что это возможно, но это была неправда.

Мы хотим мечтать и верить тому, что нам говорят. Проблема в том, что уже три лета нам говорят, что все хорошо, подпишем игроков и все решится. С каждым годом доверие к нам теряется".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
02.08.2024 в 17:06
Текст угоди писав Алєнь, коректував Барсел@х
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
02.08.2024 в 17:06
Текст угоди писав Алєнь, коректував Барсел@х
Ответить
1
0

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