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Мадридский Атлетико оптимистично настроен относительно подписания Хулиана Альвареса
Определились с суммой трансфера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" надеется на подписание Хулиана Альвареса из "Манчестер Сити". Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, мадридский "Атлетико" провел несколько встреч с представителями Хулиана Альвареса. Испанский клуб готов заплатить 60 миллионов евро за 24-летнего форварда. Отмечается, что "Атлетико Мадрид" уверен в том, что аргентинец сможет повлиять на "Манчестер Сити", и это облегчит переговоры с английским клубом.
В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.
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