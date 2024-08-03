Левандовский – о графике матчей в новом сезоне: В этом году будет невозможно показывать максимум в каждой игре

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своим мнением о графике матчей на сезон 2024/25.

"Этот сезон будет сложнее предыдущего, потому что нас ждет больше матчей в Лиге чемпионов. Есть игры за клуб, также есть национальная команда, поэтому придется много путешествовать.

Играть придется каждые два дня, фанаты будут ждать в каждом матче высокого уровня, но в этом году будет невозможно показывать максимум в каждой игре, мы люди, а не машины.

В конце концов, качество футбольных матчей будет немного снижаться из-за интенсивности", — сказал нападающий.

Напомним, 4 августа "Барселона" сыграет против мадридского "Реала". Начало игры в 02:00 по Киеву.