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Левандовский – о графике матчей в новом сезоне: В этом году будет невозможно показывать максимум в каждой игре
Поляка беспокоит насыщенный график матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился своим мнением о графике матчей на сезон 2024/25.
"Этот сезон будет сложнее предыдущего, потому что нас ждет больше матчей в Лиге чемпионов. Есть игры за клуб, также есть национальная команда, поэтому придется много путешествовать.
Играть придется каждые два дня, фанаты будут ждать в каждом матче высокого уровня, но в этом году будет невозможно показывать максимум в каждой игре, мы люди, а не машины.
В конце концов, качество футбольных матчей будет немного снижаться из-за интенсивности", — сказал нападающий.
Напомним, 4 августа "Барселона" сыграет против мадридского "Реала". Начало игры в 02:00 по Киеву.
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