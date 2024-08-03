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Нико Уильямс отказался от предложения топ-клуба французской лиги

Испания

Не променяет Бильбао на Париж

Нико Уильямс отказался от предложения топ-клуба французской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" сделал предложение Нико Уильямсу по трансферу, но вингер "Атлетик Бильбао" отказался переходить в парижский клуб.

По информации источника, "ПСЖ" уверен, что отказ Нико означает то, что он не хочет уходить из "Атлетик Бильбао". Отмечается, что за вингером следит "Барселона".

Напомним, в сезоне 2023/24 Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, забил 10 голов и сделал 24 результативные передачи.

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Атлетик (Бильбао) Пари Сен-Жермен Нико Уильямс
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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