Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нико Уильямс отказался от предложения топ-клуба французской лиги
Не променяет Бильбао на Париж
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" сделал предложение Нико Уильямсу по трансферу, но вингер "Атлетик Бильбао" отказался переходить в парижский клуб.
По информации источника, "ПСЖ" уверен, что отказ Нико означает то, что он не хочет уходить из "Атлетик Бильбао". Отмечается, что за вингером следит "Барселона".
Напомним, в сезоне 2023/24 Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, забил 10 голов и сделал 24 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Буданов: Уничтожить в ближайшее время Крымский мост? Шансы есть
- Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Футболисты Миная ведут переговоры с командой УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн