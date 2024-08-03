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Официально. Робен Ле Норман перешел в Атлетико Мадрид

Испания

Ле Норман перешел из Реал Сосьедад в Атлетико Мадрид

Официально. Робен Ле Норман перешел в Атлетико Мадрид

Atlético de Madrid

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Центральный защитник Робен Ле Норман перешел из "Реал Сосьедад" в мадридский "Атлетико".

По имеющейся информации, контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов. Сумма трансфера составила 34,5 миллиона евро, плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Напомним, за прошлый сезон 27-летний испанец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 гола.

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Атлетико (Мадрид) Робен Ле Норман
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Источник:
Atlético de Madrid
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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