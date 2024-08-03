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Серлот прибыл в Мадрид для подписания контракта с Атлетико

Испания

Экс-конкурент Довбика нашел новую команду

Серлот прибыл в Мадрид для подписания контракта с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Нападающий "Вильярреала" Александр Серлот прибыл в Мадрид. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня он пройдет медосмотр, чтобы завершить переход в "Атлетико". Личные условия контракта уже согласованы. Осталось только подписание документов.

Финансовые условия сделки не сообщаются. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего норвежца в 25 миллионов евро.

Серлот только прошлым летом присоединился к "Вильярреалу" из "Лейпцига" за 10 миллионов евро. Он провел 41 матч, отличившись 26 голами и шестью ассистами. В частности, 23 мяча норвежец забил в рамках Ла Лиги, став вторым лучшим бомбардиром турнира после Артема Довбика.

Отметим, что Романо ранее сообщал, что "Атлетико" решило приобрести Серлота после срыва соглашения с Довбиком.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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