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Президент Бенфики исключил возвращение Жоау Феликса в Лиссабон этим летом

Испания

Не потянут финансово

Президент Бенфики исключил возвращение Жоау Феликса в Лиссабон этим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Бенфики" Руй Кошта прокомментировал, возможно ли сейчас возвращение воспитанника клуба Жоау Феликса.

"Бенфика" не может заплатить за Жоау Феликса то, что сегодня хочет "Атлетико".

Мы хотели бы вернуть его, но это вообще не выглядит для нас”, – сказал Кошта.

"Атлетико" купил Феликса летом 2019 года за 127,2 млн. евро. В общей сложности на счету португальца 131 матч за "матрасников". Также он дважды шел в аренду в “Челси” и “Барселону”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Руй Кошта
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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