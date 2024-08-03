Президент Бенфики исключил возвращение Жоау Феликса в Лиссабон этим летом

Президент "Бенфики" Руй Кошта прокомментировал, возможно ли сейчас возвращение воспитанника клуба Жоау Феликса.

"Бенфика" не может заплатить за Жоау Феликса то, что сегодня хочет "Атлетико".

Мы хотели бы вернуть его, но это вообще не выглядит для нас”, – сказал Кошта.