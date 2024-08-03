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Президент Бенфики исключил возвращение Жоау Феликса в Лиссабон этим летом
Не потянут финансово
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Бенфики" Руй Кошта прокомментировал, возможно ли сейчас возвращение воспитанника клуба Жоау Феликса.
"Бенфика" не может заплатить за Жоау Феликса то, что сегодня хочет "Атлетико".
Мы хотели бы вернуть его, но это вообще не выглядит для нас”, – сказал Кошта.
"Атлетико" купил Феликса летом 2019 года за 127,2 млн. евро. В общей сложности на счету португальца 131 матч за "матрасников". Также он дважды шел в аренду в “Челси” и “Барселону”.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 30 миллионов евро.
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