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Анчелотти: Реал – моя последняя клубная команда
Сделал заявление о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, возглавит ли он в будущем национальную сборную.
"Реал" – моя последняя клубная команда. Будет ли возможность тренировать сборную – я не знаю. Я не очень воодушевлен работой в сборной, потому что там я потеряю ежедневный контакт с игроками, тренировки и подготовку к матчам. А мне нравится работать каждый день.
Мне повезло: я работал в лучших клубах Англии, Испании, Германии, Италии...", – сказал Анчелотти.
Напомним, с "Реал Мадридом" итальянец выиграл чемпионат Испании (2), Кубок Испании (2) и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2). Кроме мадридского "Реала", 65-летний специалист возглавлял "Эвертон", "Наполи", "Баварию", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парму" и "Реджану".
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