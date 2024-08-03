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Анчелотти: Реал – моя последняя клубная команда

Испания

Сделал заявление о завершении карьеры

Анчелотти: Реал – моя последняя клубная команда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, возглавит ли он в будущем национальную сборную.

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"Реал" – моя последняя клубная команда. Будет ли возможность тренировать сборную – я не знаю. Я не очень воодушевлен работой в сборной, потому что там я потеряю ежедневный контакт с игроками, тренировки и подготовку к матчам. А мне нравится работать каждый день.

Мне повезло: я работал в лучших клубах Англии, Испании, Германии, Италии...", – сказал Анчелотти.

Напомним, с "Реал Мадридом" итальянец выиграл чемпионат Испании (2), Кубок Испании (2) и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2). Кроме мадридского "Реала", 65-летний специалист возглавлял "Эвертон", "Наполи", "Баварию", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парму" и "Реджану".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 15:16
По моим данным Карло отправляецца в Бразилию тренировать и готовить на ЧМ 2026 местную сборную.
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 15:16
По моим данным Карло отправляецца в Бразилию тренировать и готовить на ЧМ 2026 местную сборную.
Ответить
0
0

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