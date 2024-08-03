Анчелотти: Реал – моя последняя клубная команда

Тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, возглавит ли он в будущем национальную сборную.

"Реал" – моя последняя клубная команда. Будет ли возможность тренировать сборную – я не знаю. Я не очень воодушевлен работой в сборной, потому что там я потеряю ежедневный контакт с игроками, тренировки и подготовку к матчам. А мне нравится работать каждый день.

Мне повезло: я работал в лучших клубах Англии, Испании, Германии, Италии...", – сказал Анчелотти.