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Тер Штеген: Матч с Реалом – это всегда особое событие
Поделился ожидания перед Эль-классико
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, чего он ожидает от товарищеского матча "Реал Мадрид" - "Барселона".
"Мы подходим к Класико с отличным настроением. Матч с "Реалом" - это всегда особое событие, не просто товарищеский матч, а по-настоящему важная игра", – сказал немецкий голкипер.
Напомним, товарищеский матч состоится 4 августа в 02:00 на стадионе "MetLife Stadium".
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Источник:Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Вarcelinius
03.08.2024 в 17:10
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