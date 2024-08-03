Тер Штеген: Матч с Реалом – это всегда особое событие

Голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, чего он ожидает от товарищеского матча "Реал Мадрид" - "Барселона".

"Мы подходим к Класико с отличным настроением. Матч с "Реалом" - это всегда особое событие, не просто товарищеский матч, а по-настоящему важная игра", – сказал немецкий голкипер.

Напомним, товарищеский матч состоится 4 августа в 02:00 на стадионе "MetLife Stadium".