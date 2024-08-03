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Тер Штеген: Матч с Реалом – это всегда особое событие

Испания

Поделился ожидания перед Эль-классико

Тер Штеген: Матч с Реалом – это всегда особое событие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, чего он ожидает от товарищеского матча "Реал Мадрид" - "Барселона".

"Мы подходим к Класико с отличным настроением. Матч с "Реалом" - это всегда особое событие, не просто товарищеский матч, а по-настоящему важная игра", – сказал немецкий голкипер.

Напомним, товарищеский матч состоится 4 августа в 02:00 на стадионе "MetLife Stadium".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
03.08.2024 в 17:10
С Реалом нет товарищеских игр априори.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
03.08.2024 в 17:10
С Реалом нет товарищеских игр априори.
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Вarcelinius
03.08.2024 в 17:09
Хорошо хоть в 2 ночи, а не в 3.
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