Не сходятся в цене. Предложение Атлетико по Альваресу не устраивает Ман Сити

"Атлетико Мадрид" и "Манчестер Сити" ведут переговоры по трансферу Хулиана Альвареса.

По данным The Athletic, мадридский "Атлетико" предлагает около 55 миллионов евро и 15 миллионов евро в виде бонусов, на что представители Манчестер Сити смотрят негативно, ведь они хотят получить за аргентинца 70 миллионов евро и 20 миллионов евро в виде бонусов.

Отмечается, что за ситуацией вокруг трансфера следит "ПСЖ", который может отдать за нападающего 70+20 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.