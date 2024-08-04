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Не сходятся в цене. Предложение Атлетико по Альваресу не устраивает Ман Сити

Испания

Сумма, предлагаемая мадридцами, не соответствует требованиям горожан

Не сходятся в цене. Предложение Атлетико по Альваресу не устраивает Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико Мадрид" и "Манчестер Сити" ведут переговоры по трансферу Хулиана Альвареса.

По данным The Athletic, мадридский "Атлетико" предлагает около 55 миллионов евро и 15 миллионов евро в виде бонусов, на что представители Манчестер Сити смотрят негативно, ведь они хотят получить за аргентинца 70 миллионов евро и 20 миллионов евро в виде бонусов.

Отмечается, что за ситуацией вокруг трансфера следит "ПСЖ", который может отдать за нападающего 70+20 миллионов евро.

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Напомним, в прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Хулиан Альварес
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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