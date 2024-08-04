  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел

Испания

Голы забивали молодые футболисты

Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках американского турне "Барселона" и "Реал" провели товарищеский матч в Ист-Резерфорде возле Нью-Йорка. Поединок завершился с цифрами на табло 2:1 в пользу "блауграны".

В конце первого тайма счет открыл 22-летний летний новичок "Барсы" Пау Дальгадо из ассиста Левандовского. На старте второй половины встречи он и оформил дубль. Под занавес поединка один гол отквитал 19-летний аргентинский питомец "Реала" Нико Пас.

Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. За два матча в США голкипер провел лишь один тайм – во встрече против “Милана”, пропустив один гол. В остальных случаях играл Куртуа.

"Барселона" – "Реал" 2:1

Голы: Дельгадо 42, 54 – Пасс 82

"Барселона" (основной состав): тер Штеген – Валье, Кристенсен, Мартинес, Бальде – Унай Эрнандес, Берналь, Касадо – Торре, Левандовски, Дельгадо.

"Реал" (основной состав): Куртуа – Васкес, Милитао, Рюдигер, Франсиско Гарсия – Модрич, Мартин, Себальос – Гюллер, Эндрик, Диас.

По теме
yellow-arrow
Не сходятся в цене. Предложение Атлетико по Альваресу не устраивает Ман Сити
yellow-arrow
Атлетико официально оформил трансфер конкурента Довбика за Пичичи
yellow-arrow
Тер Штеген: Матч с Реалом – это всегда особое событие
Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости