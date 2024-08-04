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Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
Голы забивали молодые футболисты
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках американского турне "Барселона" и "Реал" провели товарищеский матч в Ист-Резерфорде возле Нью-Йорка. Поединок завершился с цифрами на табло 2:1 в пользу "блауграны".
В конце первого тайма счет открыл 22-летний летний новичок "Барсы" Пау Дальгадо из ассиста Левандовского. На старте второй половины встречи он и оформил дубль. Под занавес поединка один гол отквитал 19-летний аргентинский питомец "Реала" Нико Пас.
Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. За два матча в США голкипер провел лишь один тайм – во встрече против “Милана”, пропустив один гол. В остальных случаях играл Куртуа.
"Барселона" – "Реал" 2:1
Голы: Дельгадо 42, 54 – Пасс 82
"Барселона" (основной состав): тер Штеген – Валье, Кристенсен, Мартинес, Бальде – Унай Эрнандес, Берналь, Касадо – Торре, Левандовски, Дельгадо.
"Реал" (основной состав): Куртуа – Васкес, Милитао, Рюдигер, Франсиско Гарсия – Модрич, Мартин, Себальос – Гюллер, Эндрик, Диас.
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