Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел

В рамках американского турне "Барселона" и "Реал" провели товарищеский матч в Ист-Резерфорде возле Нью-Йорка. Поединок завершился с цифрами на табло 2:1 в пользу "блауграны".

В конце первого тайма счет открыл 22-летний летний новичок "Барсы" Пау Дальгадо из ассиста Левандовского. На старте второй половины встречи он и оформил дубль. Под занавес поединка один гол отквитал 19-летний аргентинский питомец "Реала" Нико Пас.

Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. За два матча в США голкипер провел лишь один тайм – во встрече против “Милана”, пропустив один гол. В остальных случаях играл Куртуа.

"Барселона" – "Реал" 2:1

Голы: Дельгадо 42, 54 – Пасс 82

"Барселона" (основной состав): тер Штеген – Валье, Кристенсен, Мартинес, Бальде – Унай Эрнандес, Берналь, Касадо – Торре, Левандовски, Дельгадо.

"Реал" (основной состав): Куртуа – Васкес, Милитао, Рюдигер, Франсиско Гарсия – Модрич, Мартин, Себальос – Гюллер, Эндрик, Диас.