Ханс Флик – о победе над Реалом: Это всего лишь репетиция

В рамках американского турне "Барселона" встретилась с мадридским "Реалом", матч завершился победой каталонской команды со счётом 2:1.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Реалом":

"Играть против "Реала" – это всегда здорово. Мы стали лучше по сравнению с матчем против "Ман Сити". Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо".