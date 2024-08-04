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Ханс Флик – о победе над Реалом: Это всего лишь репетиция
Подвел итоги
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках американского турне "Барселона" встретилась с мадридским "Реалом", матч завершился победой каталонской команды со счётом 2:1.
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Реалом":
"Играть против "Реала" – это всегда здорово. Мы стали лучше по сравнению с матчем против "Ман Сити". Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо".
Напомним, следующая игра "Барселоны" пройдет 7 августа против "Милана".
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