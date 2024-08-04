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Ханс Флик – о победе над Реалом: Это всего лишь репетиция

Испания

Подвел итоги

Ханс Флик – о победе над Реалом: Это всего лишь репетиция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках американского турне "Барселона" встретилась с мадридским "Реалом", матч завершился победой каталонской команды со счётом 2:1.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Реалом":

"Играть против "Реала" – это всегда здорово. Мы стали лучше по сравнению с матчем против "Ман Сити". Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо".

Напомним, следующая игра "Барселоны" пройдет 7 августа против "Милана".

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Барселона Реал (Мадрид) Ханси Флик
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
04.08.2024 в 12:12
Так играли ж полудетские команды. О чём говорить, о чём судить... Такэ шось...
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Комментарии 3
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Вarcelinius
04.08.2024 в 12:12
Так играли ж полудетские команды. О чём говорить, о чём судить... Такэ шось...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.08.2024 в 11:46
Запомни этот момент, Ханси. Больше таких у тебя не будет
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0
1
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Spokoyno (Київ)
04.08.2024 в 10:25
ТО Є ТАК Головні перемоги у офіційних матчах... Проте навіть у товарняку вони не зайві!
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2
0

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