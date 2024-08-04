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Relevo: Вильярреал хочет приобрести Лангле
Захочет сменит клуб француз
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле может перейти в "Вильярреал", сообщает Relevo.
По информации издания, "Барселона" хочет расстаться с 29-летним французом. Один из вариантов, куда может перейти Лангле, — это "Вильярреал". Испанский клуб нуждается в усилении обороны после того, как Хорхе Куэнка ушел в "Фулхэм", но "желтая субмарина" не уверена, хватит ли ей денег на покупку игрока.
Напомним, прошлый сезон Лангле провел в аренде в "Астон Вилле". За прошлый сезон он принял участие в 25 играх, в которых отметился лишь одной голевой передачей.
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