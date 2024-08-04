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Relevo: Вильярреал хочет приобрести Лангле

Испания

Захочет сменит клуб француз

Relevo: Вильярреал хочет приобрести Лангле

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле может перейти в "Вильярреал", сообщает Relevo.

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По информации издания, "Барселона" хочет расстаться с 29-летним французом. Один из вариантов, куда может перейти Лангле, — это "Вильярреал". Испанский клуб нуждается в усилении обороны после того, как Хорхе Куэнка ушел в "Фулхэм", но "желтая субмарина" не уверена, хватит ли ей денег на покупку игрока.

Напомним, прошлый сезон Лангле провел в аренде в "Астон Вилле". За прошлый сезон он принял участие в 25 играх, в которых отметился лишь одной голевой передачей.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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