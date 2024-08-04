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Куртуа: Лунин – отличный вратарь и заслуживает лучшего
Считает, что должен выбрать самый лучший вариант для карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал возможный уход Андрея Лунина из команды.
“Каждый должен выбрать то, что он считает лучшим для себя. Я не тот, кто должен решать его. В прошлом сезоне он много играл и хочет продолжать играть. Каждый должен сам принимать решения.
Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать свой, чтобы сделать лучше для своей карьеры. Он – отличный вратарь и заслуживает лучшего”, – сказал Куртуа.
Отметим, что "Реал" провел два товарищеских матча в США в рамках летнего турне. В трех таймах играл Куртуа, еще в одном – Лунин
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