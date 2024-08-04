Куртуа: Лунин – отличный вратарь и заслуживает лучшего

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал возможный уход Андрея Лунина из команды.

“Каждый должен выбрать то, что он считает лучшим для себя. Я не тот, кто должен решать его. В прошлом сезоне он много играл и хочет продолжать играть. Каждый должен сам принимать решения.

Я выбрал свой путь много лет назад, и он должен выбрать свой, чтобы сделать лучше для своей карьеры. Он – отличный вратарь и заслуживает лучшего”, – сказал Куртуа.