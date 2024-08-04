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Вест Хэм рассматривает возможность подписания игрока Барселоны

Испания

Лопетеги ценит опыт и универсальность Роберто

Вест Хэм рассматривает возможность подписания игрока Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" проявляет интерес к испанскому защитнику Серхи Роберто.

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По информации источника, "Вест Хэм" рассматривает возможность подписания Серхи Роберто на правах свободного агента после окончания срока его контракта с "Барселоной". Главный тренер "молотобойцев" Хулен Лопетеги ценит функциональность 32-летнего испанца, ведь тот умеет играть как на правом фланге защиты, так и в центре полузащиты.

Напомним, контракт Серхи с "Барселоной" завершился 30 июня этого года. Новое соглашение полузащитник подписывать не планирует и хочет покинуть команду на правах свободного агента. В сезоне 2023/24 Серхи Роберто сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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