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Илкай Гюндоган может перебраться в чемпионат Турции
В команду Моуринью
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может перейти в "Фенербахче". Об этом сообщает издание AS.
По информации источника, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью хочет приобрести 33-летнего немца. Отмечается, что португалец уже сообщил руководству клуба о своем желании, и представители "Фенербахче" начали переговоры с агентом игрока.
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Напомним, за прошлый сезон Гюндоган принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.
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