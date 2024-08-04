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Илкай Гюндоган может перебраться в чемпионат Турции

Испания

В команду Моуринью

Илкай Гюндоган может перебраться в чемпионат Турции

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может перейти в "Фенербахче". Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью хочет приобрести 33-летнего немца. Отмечается, что португалец уже сообщил руководству клуба о своем желании, и представители "Фенербахче" начали переговоры с агентом игрока.

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Напомним, за прошлый сезон Гюндоган принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.08.2024 в 15:09
Та у турок грошей не вистачить Бо з продажі гравців боси Барселони бажають не лише підлатати бюджет, а і Вільямса придбати
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
04.08.2024 в 15:09
Та у турок грошей не вистачить Бо з продажі гравців боси Барселони бажають не лише підлатати бюджет, а і Вільямса придбати
Ответить
0
0

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