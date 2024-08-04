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Куртуа - о поражении от Барсы: Это был смешанный матч

Испания

Не расстроен поражением

Куртуа - о поражении от Барсы: Это был смешанный матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня ночью "Реал Мадрид" сыграл против "Барселоны" в рамках американского турне и матч завершился проигрышем "сливочных" со счетом 2:1.

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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение:

"В предсезонке мы проводим игры, которые интересны болельщикам и публике, приходящей на стадион. Да, мы проиграли, но несмотря на это мы были вполне конкурентоспособны, мы создавали моменты, мы очень хорошо работали на поле.

Очевидно, нам не нравится проигрывать "Барселоне", но это был смешанный матч, в котором участвовали молодые футболисты и ветераны "Реала".

Не важно какой результат сейчас, важно то, что будет в течение сезона", — сказал Тибо.

Напомним, следующая игра "Реала" пройдет 7 августа против "Челси".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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