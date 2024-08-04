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Барселона нашла игрока, которого подпишет в случае срыва трансфера Нико Уильямса
Вингера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
"Барселона" интересуется вингером "Баварии" Брайаном Сарагосой. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, "Барселона" попытается подписать Сарагосу в случае, если трансфер Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао" сорвется. Отмечается, что 22-летний испанец не против перехода в каталонский клуб.
Напомним, за сезон 2023/24 Сарагоса принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.
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