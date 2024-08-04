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Барселона нашла игрока, которого подпишет в случае срыва трансфера Нико Уильямса

Испания

Вингера Баварии

Барселона нашла игрока, которого подпишет в случае срыва трансфера Нико Уильямса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" интересуется вингером "Баварии" Брайаном Сарагосой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" попытается подписать Сарагосу в случае, если трансфер Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао" сорвется. Отмечается, что 22-летний испанец не против перехода в каталонский клуб.

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Напомним, за сезон 2023/24 Сарагоса принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
04.08.2024 в 17:42
Да он же коротышка, вы шо? 1,64... Барсу наоборот надо "подымать", одни гномы блъ бегают...
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
04.08.2024 в 17:42
Да он же коротышка, вы шо? 1,64... Барсу наоборот надо "подымать", одни гномы блъ бегают...
Ответить
0
0

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