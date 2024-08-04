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Бретвейт хочет приобрести клуб Ла Лиги

Испания

Неужели из-за обид на руководство?

Бретвейт хочет приобрести клуб Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Гремиу" Мартин Бретвейт раздумывает над возможностью приобретения испанского "Эспаньола". Об этом сообщает Marca.

Игрок выступал в "Эспаньоле" 2 последних сезона. Отметим, что у Бретвейта были непростые отношения с руководством испанского клуба. Однажды, когда "Эспаньол" выступал во втором по силе дивизионе, боссы отказались отпускать датчанина в клуб из Ла Лиги.

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Бретвейт, кроме футбола, активно занимается бизнесом. Он владеет компанией, которая занимается недвижимостью в США, рестораном в каталонском городе Гава и имеет свою линию одежды.

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1 голосов
Источник:
marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
04.08.2024 в 19:13
Мартин, не гони, помоги лучше Барсе лимонов на 50. А мы тебя обратно в Барсу возьмём.
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1
1
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
04.08.2024 в 19:13
Мартин, не гони, помоги лучше Барсе лимонов на 50. А мы тебя обратно в Барсу возьмём.
Ответить
1
1
Dr. House (Поділля)
04.08.2024 в 19:22
Шлємазлам вже нічого не допоможе
Ответить
0
2

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