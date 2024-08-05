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Глава ВАР: Испанский футбол может быть спокоен. Судейство будет становиться все лучше и лучше

Испания

Методы совершенствуются

Глава ВАР: Испанский футбол может быть спокоен. Судейство будет становиться все лучше и лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава ВАР Карлос Клос Гомес положительно высказался о работе судей в Испании.

"Мы начинаем не с нуля, а после очень удачного для испанского судейства сезона. Мы возвращаемся с новыми силами, чтобы продолжать в том же духе. Будучи судьями, мы с самого начала знаем, что нам предстоит совершить ошибки в 38 матчах в Ла Лиге и в 42-х - в Сегунде, но мы постараемся сделать их как можно меньше. Давайте помнить, что на VAR работают тоже люди, и ошибки будут. Без сомнения.

Каждое поколение становится всё лучше подготовлено и имеет более совершенные технологии. Раньше у них не было коммуникаторов, которые необходимы для командной работы. Стоит прийти на испытания и посмотреть, насколько они физически и технически подготовлены. Затем все зависит от решений, которые принимаются на поле.

Испанский футбол может быть спокоен, и, более того, судейство будет становиться все лучше и лучше", - приводит слова Гомеса Marca.

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Испания Сегунда Ла Лига VAR
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.08.2024 в 09:26
Пе...с його знаю чому я цьому не вірю...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.08.2024 в 09:26
Пе...с його знаю чому я цьому не вірю...
sticker
Ответить
0
0

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