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Глава ВАР: Испанский футбол может быть спокоен. Судейство будет становиться все лучше и лучше
Методы совершенствуются
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Глава ВАР Карлос Клос Гомес положительно высказался о работе судей в Испании.
"Мы начинаем не с нуля, а после очень удачного для испанского судейства сезона. Мы возвращаемся с новыми силами, чтобы продолжать в том же духе. Будучи судьями, мы с самого начала знаем, что нам предстоит совершить ошибки в 38 матчах в Ла Лиге и в 42-х - в Сегунде, но мы постараемся сделать их как можно меньше. Давайте помнить, что на VAR работают тоже люди, и ошибки будут. Без сомнения.
Каждое поколение становится всё лучше подготовлено и имеет более совершенные технологии. Раньше у них не было коммуникаторов, которые необходимы для командной работы. Стоит прийти на испытания и посмотреть, насколько они физически и технически подготовлены. Затем все зависит от решений, которые принимаются на поле.
Испанский футбол может быть спокоен, и, более того, судейство будет становиться все лучше и лучше", - приводит слова Гомеса Marca.
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