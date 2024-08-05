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Лунин может больше не сыграть в официальных матчах за Реал в 2024 году - AS

Испания

Удручающий прогноз для украинца

Лунин может больше не сыграть в официальных матчах за Реал в 2024 году - AS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Положение Андрея Лунина в "Реале" становится всё более шатким.

Как сообщает Diario AS, дебют украинского голкипера в сезоне 2024-25 может состояться уже в третьем круге Кубка Испании, матчи в рамках которого, как правило, проходят в январе.

До этого времени место в рамках ворот "сливочных" в Ла Лиге и Лиге чемпионов с высокой долей вероятности будет занимать Тибо Куртуа.

Отмечается, что Лунин недоволен своей нынешней ролью в мадридском клубе, но открытого желания уйти пока не изъявляет.

Напомним, Андрей не получил ни одной игровой минуты в товарищеском матче с "Барселоной" (1:2).

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.08.2024 в 12:02
Таке життя І карта (в даному випадку це непоганий оклад у непоганому місті), і клад (достатньо ігрової практики) в одні руки не видають
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
05.08.2024 в 12:02
Таке життя І карта (в даному випадку це непоганий оклад у непоганому місті), і клад (достатньо ігрової практики) в одні руки не видають
Ответить
0
0
Caballero (DC)
05.08.2024 в 11:53
Лунін вже 5 років "незадоволений своєю нинішньою роллю в мадридському клубі", але його звідти дустом не викуриш.
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oda1979 (Запорожье)
05.08.2024 в 10:47
И чо? Лунинскую мадам все устраивает
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