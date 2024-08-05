Лунин может больше не сыграть в официальных матчах за Реал в 2024 году - AS

Положение Андрея Лунина в "Реале" становится всё более шатким.

Как сообщает Diario AS, дебют украинского голкипера в сезоне 2024-25 может состояться уже в третьем круге Кубка Испании, матчи в рамках которого, как правило, проходят в январе.

До этого времени место в рамках ворот "сливочных" в Ла Лиге и Лиге чемпионов с высокой долей вероятности будет занимать Тибо Куртуа.

Отмечается, что Лунин недоволен своей нынешней ролью в мадридском клубе, но открытого желания уйти пока не изъявляет.

Напомним, Андрей не получил ни одной игровой минуты в товарищеском матче с "Барселоной" (1:2).