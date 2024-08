Анчелотти: Я разозлился на Беллингема

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился смешным случаем с участием полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.

В сезоне 2023/24 Беллингем забил 23 гола и отдал 13 результативных ассистов в 42 матчах.

????️ Carlo Ancelotti: “I got angry at Bellingham yesterday. I called him and he didn’t answer, so I told Vinícius to call him and he answered immediately. (Laughs)” ???? pic.twitter.com/i7jfw7dfwy