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Педри может успеть вернуться в строй до начала Ла Лиги

Испания

Восстановление идёт по плану

Педри может успеть вернуться в строй до начала Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри надеется восстановиться к началу нового сезона чемпионата Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент футболист находится на Тенерифе и проводит индивидуальные тренировки, чтобы восстановиться после растяжения связок левого колена, которое он получил в четвертьфинале Евро-2024 против сборной Германии (1:2).

Напомним, в первом туре Ла Лиги 2024/25 "Барселона" сыграет 17 августа против "Валенсии".

В прошлом сезоне Педри забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

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Валенсия (Испания) Барселона Ла Лига травма Педри
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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