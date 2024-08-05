Педри может успеть вернуться в строй до начала Ла Лиги

Полузащитник "Барселоны" Педри надеется восстановиться к началу нового сезона чемпионата Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент футболист находится на Тенерифе и проводит индивидуальные тренировки, чтобы восстановиться после растяжения связок левого колена, которое он получил в четвертьфинале Евро-2024 против сборной Германии (1:2).

Напомним, в первом туре Ла Лиги 2024/25 "Барселона" сыграет 17 августа против "Валенсии".

В прошлом сезоне Педри забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.