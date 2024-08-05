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Педри может успеть вернуться в строй до начала Ла Лиги
Восстановление идёт по плану
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри надеется восстановиться к началу нового сезона чемпионата Испании.
Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент футболист находится на Тенерифе и проводит индивидуальные тренировки, чтобы восстановиться после растяжения связок левого колена, которое он получил в четвертьфинале Евро-2024 против сборной Германии (1:2).
Напомним, в первом туре Ла Лиги 2024/25 "Барселона" сыграет 17 августа против "Валенсии".
В прошлом сезоне Педри забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
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