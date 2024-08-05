Симеоне высказался о ситуации с Жоау Феликсом

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своим мнением относительно нынешнего положения нападающего Жоау Феликса.

"Жоау Феликс — игрок "Атлетико Мадрид", и пока он здесь, мы будем оценивать его по тому, как он работает, как и всех остальных игроков в команде.

Он хорошо провёл те 45 минут, которые ему довелось сыграть против "Хетафе" (в товарищеском матче - прим.) на днях", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.