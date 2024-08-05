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Симеоне высказался о ситуации с Жоау Феликсом
Португалец может остаться в стане "матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своим мнением относительно нынешнего положения нападающего Жоау Феликса.
"Жоау Феликс — игрок "Атлетико Мадрид", и пока он здесь, мы будем оценивать его по тому, как он работает, как и всех остальных игроков в команде.
Он хорошо провёл те 45 минут, которые ему довелось сыграть против "Хетафе" (в товарищеском матче - прим.) на днях", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, прошлый сезон Феликс провёл в "Барселоне". Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Бенфики" и "Астон Виллы".
????⚪️???????? Simeone: “João Félix is Atlético Madrid player, and as long as he is with Atlético, we will evaluate him based on how he works, just as we do with all the players on the team”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024
“He played a good match in the 45 minutes he had to play against Getafe the other day”. pic.twitter.com/2g6p48uDHL
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