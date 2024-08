Симеоне высказался о ситуации с Жоау Феликсом

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своим мнением относительно нынешнего положения нападающего Жоау Феликса.

Напомним, прошлый сезон Феликс провёл в "Барселоне". Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Бенфики" и "Астон Виллы".

????⚪️???????? Simeone: “João Félix is Atlético Madrid player, and as long as he is with Atlético, we will evaluate him based on how he works, just as we do with all the players on the team”.



“He played a good match in the 45 minutes he had to play against Getafe the other day”. pic.twitter.com/2g6p48uDHL