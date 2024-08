Лапорта: Барселона - самый успешный спортивный клуб мира

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился комментарием после победы каталонского клуба в товарищеском матче против "Реала" (2:1).

7 августа "Барса" проведёт контрольный поединок с "Миланом".

Joan Laporta: "We are the most successful sports club in the world." pic.twitter.com/6J0vtQSLZ7