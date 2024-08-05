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Лапорта: Барселона - самый успешный спортивный клуб мира
Мнение функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился комментарием после победы каталонского клуба в товарищеском матче против "Реала" (2:1).
"Мы придаем значение тому, как побеждать. Мы создали хороший имидж, и это самое главное. "Барселона" является самым успешным спортивным клубом в мире", - приводит слова Лапорты Barcelona Noticias.
7 августа "Барса" проведёт контрольный поединок с "Миланом".
Joan Laporta: "We are the most successful sports club in the world." pic.twitter.com/6J0vtQSLZ7— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 4, 2024
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