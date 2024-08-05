  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Барселона - самый успешный спортивный клуб мира
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Барселона - самый успешный спортивный клуб мира

Испания

Мнение функционера

Лапорта: Барселона - самый успешный спортивный клуб мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился комментарием после победы каталонского клуба в товарищеском матче против "Реала" (2:1).

"Мы придаем значение тому, как побеждать. Мы создали хороший имидж, и это самое главное. "Барселона" является самым успешным спортивным клубом в мире", - приводит слова Лапорты Barcelona Noticias.

7 августа "Барса" проведёт контрольный поединок с "Миланом".

По теме
yellow-arrow
Симеоне высказался о ситуации с Жоау Феликсом
yellow-arrow
Педри может успеть вернуться в строй до начала Ла Лиги
yellow-arrow
Анчелотти: Я разозлился на Беллингема
Жоан Лапорта Барселона спорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости