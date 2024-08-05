Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти снова высказался о будущем Кепы в Реале
Аррисабалага очень хорошо себя проявил (с)
фото из свободных источников
Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", высказался о возможном возвращении в команду голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.
"На этой позиции мы защищены. Кепа очень хорошо себя проявил. Мы были очень рады видеть его здесь, в "Реале", но я не знаю, что будет в этом сезоне. Мы любим его", - цитирует Анчелотти Фабрицио Романо.
Напомним, что Кепа весь прошлый сезон играл за мадридский "Реал" на правах аренды, но испанцы не захотели выкупать контракт игрока.
Читайте такжеАнчелотти: Я разозлился на Беллингема
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров: После матча с Румынией зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в телефонах и смотрели, какая у них оценка
- Лунин может больше не сыграть в официальных матчах за Реал в 2024 году - AS
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Жирона попрощалась с Довбиком, но в Испании довольны не все. Фанаты Атлетико хейтят агента игрока
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн