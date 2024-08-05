Анчелотти снова высказался о будущем Кепы в Реале

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", высказался о возможном возвращении в команду голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

"На этой позиции мы защищены. Кепа очень хорошо себя проявил. Мы были очень рады видеть его здесь, в "Реале", но я не знаю, что будет в этом сезоне. Мы любим его", - цитирует Анчелотти Фабрицио Романо.