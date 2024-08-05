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Анчелотти снова высказался о будущем Кепы в Реале

Испания

Аррисабалага очень хорошо себя проявил (с)

Анчелотти снова высказался о будущем Кепы в Реале

фото из свободных источников

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Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", высказался о возможном возвращении в команду голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

"На этой позиции мы защищены. Кепа очень хорошо себя проявил. Мы были очень рады видеть его здесь, в "Реале", но я не знаю, что будет в этом сезоне. Мы любим его", - цитирует Анчелотти Фабрицио Романо.

Напомним, что Кепа весь прошлый сезон играл за мадридский "Реал" на правах аренды, но испанцы не захотели выкупать контракт игрока.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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