Жирона вернет своего хавбека, которого прошлым летом продала в Барселону - СМИ

Полузащитник "Барселоны" Ориоль Ромеу, вероятно, вернется в "Жирону", где выступал с 2022 года по 2023 год.

Как сообщает BarçaTimes, сегодня, 5 августа, футболист должен пройти медицинский осмотр в "Жироне". Клубы уже согласовали детали контракта - игрок отправится в аренду до конца сезона.

????????️| Oriol Romeu will undergo medical tests in Girona today. The clubs completed the agreement for a loan until the end of the season. [@NilSola10] #fcblive pic.twitter.com/dONa49uUEE