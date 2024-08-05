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Жирона вернет своего хавбека, которого прошлым летом продала в Барселону - СМИ

Испания

Клубы уже согласовали детали контракта

Жирона вернет своего хавбека, которого прошлым летом продала в Барселону - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Ориоль Ромеу, вероятно, вернется в "Жирону", где выступал с 2022 года по 2023 год.

Как сообщает BarçaTimes, сегодня, 5 августа, футболист должен пройти медицинский осмотр в "Жироне". Клубы уже согласовали детали контракта - игрок отправится в аренду до конца сезона.

Ромеу присоединился к "Барселоне" в июле 2023 года. Испанцы заплатили за футболиста 3,4 миллиона евро.

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Источник:
Barca Times
Опубликовал: Екатерина Власова
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