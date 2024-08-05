Ньюкасл готов приобрести бразильского вингера Барселоны

"Барселона" продолжает искать пути для решения своих финансовых проблем. Одним из вариантов является продажа игроков

Как сообщает Mundo Deportivo, испанцы готовы продать вингера Рафинью. Этим готов воспользоваться "Ньюкасл", который уже готовит для клуба серьезное предложение.

Однако трансфер вряд ли состоится, поскольку Рафинья дал понять, что не хочет покидать "Барселону".

Напомним, что у 27-летнего бразильца контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.