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Ньюкасл готов приобрести бразильского вингера Барселоны

Испания

Но Рафинья хочет остаться в Испании

Ньюкасл готов приобрести бразильского вингера Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает искать пути для решения своих финансовых проблем. Одним из вариантов является продажа игроков

Как сообщает Mundo Deportivo, испанцы готовы продать вингера Рафинью. Этим готов воспользоваться "Ньюкасл", который уже готовит для клуба серьезное предложение.

Однако трансфер вряд ли состоится, поскольку Рафинья дал понять, что не хочет покидать "Барселону".

Напомним, что у 27-летнего бразильца контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Рафинья Барселона Ньюкасл
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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