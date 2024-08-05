Атлетико близок к приобретению форварда Манчестер Сити

Трансферная сага с форвардом "Манчестер Сити" Хулианом Альваресом близится к завершению.

По информации СМИ, мадридский "Атлетико" направил чемпиону Англии официальное предложение в размере 70 миллионов евро. Ожидается, что клубы достигнут окончательной договоренности в течение следующих 48 часов.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.