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Атлетико близок к приобретению форварда Манчестер Сити

Испания

Испанский клуб направил официальное предложение горожанам

Атлетико близок к приобретению форварда Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Новина українською

Трансферная сага с форвардом "Манчестер Сити" Хулианом Альваресом близится к завершению.

По информации СМИ, мадридский "Атлетико" направил чемпиону Англии официальное предложение в размере 70 миллионов евро. Ожидается, что клубы достигнут окончательной договоренности в течение следующих 48 часов.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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