  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вильярреал подписал экс-игрока Арсенала Николя Пепе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал подписал экс-игрока Арсенала Николя Пепе

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Вильярреал подписал экс-игрока Арсенала Николя Пепе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еще пять лет назад за французского форварда Николя Пепе "Арсенал" выдал сумасшедшие 80 млн евро. Игрок не оправдал этих денег совсем, после чего он играл в аренде в "Ницце", а позже перешел в "Трабзонспор", где отыграл лишь сезон. Впрочем, форвард нашел себе место для продолжения карьеры.

Испанский "Вильярреал" подписал контракт с Николя Пепе до конца июня 2026 года. Игрок перешел в "желтую субмарину" в статусе свободного агента.

Добавим, что в прошлом сезоне Николя Пепе сыграл 23 матча, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Рикардо Родригес - игрок Бетиса
yellow-arrow
Хавбек Барселоны Ромеу вернулся в Жирону
yellow-arrow
Ривер Плейт объявил о подписании чемпиона мира-2022
Вильярреал Николя Пепе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вільярреал
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости