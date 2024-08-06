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Вильярреал подписал экс-игрока Арсенала Николя Пепе
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще пять лет назад за французского форварда Николя Пепе "Арсенал" выдал сумасшедшие 80 млн евро. Игрок не оправдал этих денег совсем, после чего он играл в аренде в "Ницце", а позже перешел в "Трабзонспор", где отыграл лишь сезон. Впрочем, форвард нашел себе место для продолжения карьеры.
Испанский "Вильярреал" подписал контракт с Николя Пепе до конца июня 2026 года. Игрок перешел в "желтую субмарину" в статусе свободного агента.
Добавим, что в прошлом сезоне Николя Пепе сыграл 23 матча, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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