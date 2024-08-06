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Рикардо Родригес - игрок Бетиса

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Рикардо Родригес - игрок Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После завершения сотрудничества с "Торино", Рикардо Родригес находился в поиске нового клуба на следующий сезон. Теперь известно, что 31-летний швейцарец продолжит карьеру в Испании.

Рикардо Родригес подписал контракт с "Бетисом" на два года. Левый защитник стал шестым новичком испанского клуба в летнем межсезонье. Ранее к андалусийцам присоединились Ромен Перро, Икер Лосада, Диего Льоренте, Адриан и Марк Рока.

Добавим, что в прошлом сезоне Рикардо Родригес сыграл 37 матчей, где отметился голом и 2 результативными передачами.

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Рикардо Родригес Бетис (Севилья)
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Источник:
Бетіс
Опубликовал: Александр Гресь
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