Рикардо Родригес - игрок Бетиса

После завершения сотрудничества с "Торино", Рикардо Родригес находился в поиске нового клуба на следующий сезон. Теперь известно, что 31-летний швейцарец продолжит карьеру в Испании.

Рикардо Родригес подписал контракт с "Бетисом" на два года. Левый защитник стал шестым новичком испанского клуба в летнем межсезонье. Ранее к андалусийцам присоединились Ромен Перро, Икер Лосада, Диего Льоренте, Адриан и Марк Рока.

Добавим, что в прошлом сезоне Рикардо Родригес сыграл 37 матчей, где отметился голом и 2 результативными передачами.