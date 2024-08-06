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Поставлена точка. Нико Уильямс сообщил о том, где проведёт следующий сезон

Испания

"Барса" с "ПСЖ" подождут

Поставлена точка. Нико Уильямс сообщил о том, где проведёт следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нико Уильямс подтвердил, что проведёт следующий сезон в составе "Атлетика". Об этом 22-летний вингер заявил в обращении на официальном канале баскского клуба.

"Я вернулся, с нетерпением жду этого сезона. Вперёд, "Атлетик", - сказал Нико.

Напомним, в услугах Уильямса этим летом были серьёзно заинтересованы "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

На счету Нико 10 голов и 24 ассиста в 48 матчах в прошлом сезоне. Летом испанец с национальной сборной завоевал чемпионат Европы-2024.

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Источник:
Athletic Club
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
06.08.2024 в 12:28
Уявляю внизу скривлену беззубу морду Барсел@ха
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Комментарии 3
Dr. House (Поділля)
06.08.2024 в 12:28
Уявляю внизу скривлену беззубу морду Барсел@ха
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1
0
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Вarcelinius
06.08.2024 в 11:59
Дебил блъ.. Куй железо пока горячо. Травму получишь, ножку сломаешь и пиши-пропало. Негры...
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0
3
Dr. House (Поділля)
06.08.2024 в 12:27
Барсопід@р, це ти дебіл. Накуя йому калічна барсотушка, яка немає зараз свого стадіону, фінансів, яку у всі щілини сношають в Європі вже 10 років? В якій щороку міняються тренери, застосовуються все більше і більше нових важелів, яка по вуха в боргах, якій ,щоб купити його в АБ потрібно зробити розпродаж, але тих, кого вони хочуть продати нікому і задарма не потрібні
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