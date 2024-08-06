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Поставлена точка. Нико Уильямс сообщил о том, где проведёт следующий сезон
"Барса" с "ПСЖ" подождут
Getty Images/Global Images Ukraine
Нико Уильямс подтвердил, что проведёт следующий сезон в составе "Атлетика". Об этом 22-летний вингер заявил в обращении на официальном канале баскского клуба.
"Я вернулся, с нетерпением жду этого сезона. Вперёд, "Атлетик", - сказал Нико.
Напомним, в услугах Уильямса этим летом были серьёзно заинтересованы "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".
На счету Нико 10 голов и 24 ассиста в 48 матчах в прошлом сезоне. Летом испанец с национальной сборной завоевал чемпионат Европы-2024.
???????? Ongi etorri etxera, @willliamsssnico‼️— Athletic Club (@AthleticClub) August 6, 2024
Nico Williams ya está en Lezama ❤️#AthleticClub ???? pic.twitter.com/jkljokSq86
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