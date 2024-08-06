Поставлена точка. Нико Уильямс сообщил о том, где проведёт следующий сезон

Нико Уильямс подтвердил, что проведёт следующий сезон в составе "Атлетика". Об этом 22-летний вингер заявил в обращении на официальном канале баскского клуба.

"Я вернулся, с нетерпением жду этого сезона. Вперёд, "Атлетик", - сказал Нико.

Напомним, в услугах Уильямса этим летом были серьёзно заинтересованы "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

На счету Нико 10 голов и 24 ассиста в 48 матчах в прошлом сезоне. Летом испанец с национальной сборной завоевал чемпионат Европы-2024.