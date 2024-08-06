Эспаньол близок к аренде полузащитника берлинского Униона

"Эспаньол" работает над усилением своего состава в летнее межсезонье. Каталонский клуб вернулся в Ла Лигу и клуб хочет иметь конкурентоспособную команду, которая избежит вылета из высшего дивизиона.

Сообщается, что "Эспаньол" близок к подписанию опорника берлинского "Униона" Алекса Крала. Игрока планируют арендовать за 500 тыс. евро на один сезон с возможностью опцию выкупа.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Крал провел 32 матча, где отметился голом и ассистом.