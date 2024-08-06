  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эспаньол близок к аренде полузащитника берлинского Униона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эспаньол близок к аренде полузащитника берлинского Униона

Испания

Об этом сообщает Marca

Эспаньол близок к аренде полузащитника берлинского Униона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эспаньол" работает над усилением своего состава в летнее межсезонье. Каталонский клуб вернулся в Ла Лигу и клуб хочет иметь конкурентоспособную команду, которая избежит вылета из высшего дивизиона.

Сообщается, что "Эспаньол" близок к подписанию опорника берлинского "Униона" Алекса Крала. Игрока планируют арендовать за 500 тыс. евро на один сезон с возможностью опцию выкупа.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Крал провел 32 матча, где отметился голом и ассистом.

По теме
yellow-arrow
Атлетико согласовал с Манчестер Сити трансфер Альвареса за 95 млн евро
yellow-arrow
Поставлена точка. Нико Уильямс сообщил о том, где проведёт следующий сезон
yellow-arrow
Рикардо Родригес - игрок Бетиса
Унион (Берлин) Эспаньол (Барселона) Алекс Крал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости