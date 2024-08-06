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Эндрик назвал свою пятёрку фаворитов на Золотой мяч

Испания

В списке только мадридисты

Эндрик назвал свою пятёрку фаворитов на Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летний нападающий мадридского "Реала" Эндрик выбрал своих претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года.

"Мои пять фаворитов на "Золотой мяч"? Вини, Беллингем, Мбаппе, Карвахаль, Вальверде (с первого по пятое место - прим.)", - приводит слова бразильца Madrid Xtra.

Напомним, Эндрик перешёл в "Реал" этим летом из "Палмейраса".

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Эндрик
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 13:40
а где ЗИНЧЕНКО
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3
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 13:40
а где ЗИНЧЕНКО
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0
3
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Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 13:47
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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06.08.2024 в 13:50
В Лондоні
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