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Эндрик назвал свою пятёрку фаворитов на Золотой мяч
В списке только мадридисты
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний нападающий мадридского "Реала" Эндрик выбрал своих претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года.
"Мои пять фаворитов на "Золотой мяч"? Вини, Беллингем, Мбаппе, Карвахаль, Вальверде (с первого по пятое место - прим.)", - приводит слова бразильца Madrid Xtra.
Напомним, Эндрик перешёл в "Реал" этим летом из "Палмейраса".
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????️ Endrick: “My top 5 Ballon d’Or favourites? Vini, Bellingham, Mbappe, Carvajal, Valverde.” pic.twitter.com/UASFZVC2tS— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 5, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 13:40
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