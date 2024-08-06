Анчелотти: Мбаппе придется адаптироваться к Реалу, как и всем остальным

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о приходе Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

"Прежде всего, он принесет с собой высокий индивидуальный класс, а также самообладание, отношение к делу и самоотдачу. Ему придется адаптироваться к этой команде, как и всем остальным. Мы очень рады, что он здесь, у него прекрасные качества, и я уверен, что, учитывая его характер, он быстро адаптируется.

Все в "Реале" очень рады его приходу: болельщики, клуб, игроки, партнеры по команде, тренер. Мы все счастливы, что он здесь и уверены, что у него все получится", - сказал специалист в интервью пресс-службе УЕФА.