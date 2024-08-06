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Реал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Mercer/MB Media
В ночь на 7-е августа состоится товарищеский матч между командами, за которые выступают украинцы. В американском городе Шарлотт мадридский "Реал" встретится с "Челси", за которые играют Андрей Лунин и Михаил Мудрик соответственно.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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