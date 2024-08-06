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Барселона близка к подписанию Ольмо - на встречу с хавбеком в Германию приехал Деку
"Сине-гранатовые" задействовали португальского функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между "Лейпцигом" и "Барселоной" по трансферу полузащитника Дани Ольмо находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня в Германии прошла встреча спортивного директора "блауграны" Деку с самим Ольмо, его отцом, агентами и представителями "Лейпцига". Её результаты оцениваются как "позитивные".
Стоимость соглашения составит более 60 млн евро включительно с бонусами. Условия оплаты всё ещё обсуждаются.
В сезоне 2023/24 Ольмо отметился 8 забитыми мячами и 5 ассистами в 28 матчах во всех турнирах. Этим летом Дани стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании.
???? IMAGEN @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) August 6, 2024
‼ CUMBRE EN LEIPZIG ‼
Deco se ha reunido esta mañana con Dani Olmo, su padre y sus agentes en la ciudad alemana.
En estos momentos, Andy Bara (agente) y Deco están reunidos con la dirección deportiva del club alemán negociando.
[????: @monfortcarlos] pic.twitter.com/7bZE455iFw
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