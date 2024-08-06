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Барселона близка к подписанию Ольмо - на встречу с хавбеком в Германию приехал Деку

Испания

"Сине-гранатовые" задействовали португальского функционера

Барселона близка к подписанию Ольмо - на встречу с хавбеком в Германию приехал Деку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между "Лейпцигом" и "Барселоной" по трансферу полузащитника Дани Ольмо находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня в Германии прошла встреча спортивного директора "блауграны" Деку с самим Ольмо, его отцом, агентами и представителями "Лейпцига". Её результаты оцениваются как "позитивные".

Стоимость соглашения составит более 60 млн евро включительно с бонусами. Условия оплаты всё ещё обсуждаются.

В сезоне 2023/24 Ольмо отметился 8 забитыми мячами и 5 ассистами в 28 матчах во всех турнирах. Этим летом Дани стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании.

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Деку Барселона РБ Лейпциг трансфер Дани Ольмо
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1 голосов
Источник:
Jijantes
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 16:30
Barceлохию это не спасёт
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Комментарии 5
storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 16:30
Barceлохию это не спасёт
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.08.2024 в 16:25
Молодец воспитанник великой Барселоны! Парню всего 26 лет, а опыта больших соревнований на все 36 лет. Удачи Дани в лучшей команде Мира, в Великой Барселоне!
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.08.2024 в 16:09
Куди він дурень лізе ?
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0
2
MP (Львів)
06.08.2024 в 16:26
головне, що не в "среальне" лайно
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0
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Dr. House (Поділля)
06.08.2024 в 15:56
Буде смішно, якщо і цей трансфер барсотушки зірветься
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