Барселона близка к подписанию Ольмо - на встречу с хавбеком в Германию приехал Деку

Переговоры между "Лейпцигом" и "Барселоной" по трансферу полузащитника Дани Ольмо находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня в Германии прошла встреча спортивного директора "блауграны" Деку с самим Ольмо, его отцом, агентами и представителями "Лейпцига". Её результаты оцениваются как "позитивные".

Стоимость соглашения составит более 60 млн евро включительно с бонусами. Условия оплаты всё ещё обсуждаются.

В сезоне 2023/24 Ольмо отметился 8 забитыми мячами и 5 ассистами в 28 матчах во всех турнирах. Этим летом Дани стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании.