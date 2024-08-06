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Севилья оформила трансфер опорника Интера
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник Люсьен Агуме перешел в "Севилью" из "Интера".
Футболист заключил договор, который рассчитан до 2028 года.
По словам Фабрицио Романо, "Интер" получит за 22-летнего француза 4 миллиона евро плюс 50% от суммы следующего трансфера.
????️ Agoumé, en su presentación como jugador sevillista tras su regreso: "Volver era mi sueño y hoy estoy muy contento de estar aquí de nuevo"#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 6, 2024
Напомним, что Люсьен уже выступал за "Севилью" во второй половине прошлого сезона.
Агуме за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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