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Севилья оформила трансфер опорника Интера

Испания
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Севилья оформила трансфер опорника Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник Люсьен Агуме перешел в "Севилью" из "Интера".

Футболист заключил договор, который рассчитан до 2028 года.

По словам Фабрицио Романо, "Интер" получит за 22-летнего француза 4 миллиона евро плюс 50% от суммы следующего трансфера.

Напомним, что Люсьен уже выступал за "Севилью" во второй половине прошлого сезона.

Агуме за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Sevilla
Опубликовал: Екатерина Власова
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