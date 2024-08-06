Атлетико сделал улучшенное предложение Альваресу по условиям контракта

Казалось, что переход Хулиана Альвареса в "Атлетико Мадрид" из "Манчестер Сити" завершен. Но не все так просто.

Как сообщает Фабрицио Романо, первое контрактное предложение испанцев не устроило аргентинского форварда. Поэтому "Атлетико" улучшил условия потенциального договора. Однако между клубом и агентом игрока все еще есть разногласия в сумме трансфера примерно на 2-3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" и "Манчестер Сити" договорились о трансфере за 70 млн евро + 25 млн бонусов.