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Атлетико сделал улучшенное предложение Альваресу по условиям контракта

Испания

Будущее Хулиана пока неизвестно

Атлетико сделал улучшенное предложение Альваресу по условиям контракта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega

Новина українською

Казалось, что переход Хулиана Альвареса в "Атлетико Мадрид" из "Манчестер Сити" завершен. Но не все так просто.

Как сообщает Фабрицио Романо, первое контрактное предложение испанцев не устроило аргентинского форварда. Поэтому "Атлетико" улучшил условия потенциального договора. Однако между клубом и агентом игрока все еще есть разногласия в сумме трансфера примерно на 2-3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" и "Манчестер Сити" договорились о трансфере за 70 млн евро + 25 млн бонусов.

Читайте такжеАтлетико согласовал с Манчестер Сити трансфер Альвареса за 95 млн евро
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Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 20:24
Ага оказывается нет проблем с Атлетико, клуб идёт на встречу в случае необходимости.
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
06.08.2024 в 20:24
Ага оказывается нет проблем с Атлетико, клуб идёт на встречу в случае необходимости.
Ответить
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2024 в 20:21
агентов - нааааууй!
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1
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