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Атлетико сделал улучшенное предложение Альваресу по условиям контракта
Будущее Хулиана пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega
Казалось, что переход Хулиана Альвареса в "Атлетико Мадрид" из "Манчестер Сити" завершен. Но не все так просто.
Как сообщает Фабрицио Романо, первое контрактное предложение испанцев не устроило аргентинского форварда. Поэтому "Атлетико" улучшил условия потенциального договора. Однако между клубом и агентом игрока все еще есть разногласия в сумме трансфера примерно на 2-3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" и "Манчестер Сити" договорились о трансфере за 70 млн евро + 25 млн бонусов.
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