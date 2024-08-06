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Атлетико вскоре объявит о трансфере Альвареса - Романо

Испания
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Атлетико вскоре объявит о трансфере Альвареса - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский форвард Хулиан Альварес станет игроком мадридского "Атлетико". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс еще 20 млн евро в виде дополнительных бонусов. Таким образом, "Манчестер Сити", который приобрел Альвареса всего два года назад за 14 миллионов фунтов стерлингов, установил новый клубный рекорд.

"Атлетико Мадрид" вскоре объявит о подписании пятилетнего контракта с Хулианом.
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Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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