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Лунин против Мудрика. Реал - Челси 2:1. Видео голов и обзор товарищеского матча
Первая победа "сливочных" в предсезонном турне
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 7 августа в американском Шарлотте состоялся контрольный поединок, завершившийся минимальной победой "Реала" над "Челси" со счетом 2:1.
Все голы в матче были забыли в первом тайме. За мадридцев отличились Лукас Васкес и Браим Диас, за лондонцев - Чуквунонсо Мадуэке.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел на поле после перерыва, заменив Тибо Куртуа. Михаил Мудрик вступил в игру на 58-й минуте.
Товарищеский матч
"Реал Мадрид" – "Челси" – 2:1
Голы: Васкес 19, Диас 27 – Мадуэке 39
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