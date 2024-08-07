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Лунин против Мудрика. Реал - Челси 2:1. Видео голов и обзор товарищеского матча

Испания
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Первая победа "сливочных" в предсезонном турне

Лунин против Мудрика. Реал - Челси 2:1. Видео голов и обзор товарищеского матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 7 августа в американском Шарлотте состоялся контрольный поединок, завершившийся минимальной победой "Реала" над "Челси" со счетом 2:1.

Все голы в матче были забыли в первом тайме. За мадридцев отличились Лукас Васкес и Браим Диас, за лондонцев - Чуквунонсо Мадуэке.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел на поле после перерыва, заменив Тибо Куртуа. Михаил Мудрик вступил в игру на 58-й минуте.

Товарищеский матч

"Реал Мадрид" – "Челси" – 2:1

Голы: Васкес 19, Диас 27 – Мадуэке 39

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Товарищеский матч Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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