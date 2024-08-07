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Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
Практика для украинца была предусмотрена
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Челси" (2:1) в товарищеском матче.
"Матч был интенсивным, быстрым и с большим количеством изменений впереди, потому что у "Челси" очень быстрые игроки. Мы действовали довольно прямолинейно с Вини и Родриго. Чувствуем, что игроки, которые приступили к работе 15 июля, работают хорошо.
Мы рады, что все вернулись, и начинаем готовиться к Суперкубку УЕФА. Предсезонка прошла успешно. Молодежь хорошо выступила, они конкурировали, это был хороший опыт для них. Теперь мы хотим подумать о Суперкубке.
Вратари? Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину. Это было запланировано", - приводит слова специалиста официальный сайт "сливочных".
Напомним, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин появился на поле в поединке с "Челси" после перерыва, заменив Тибо Куртуа.
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