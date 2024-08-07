Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Челси" (2:1) в товарищеском матче.

"Матч был интенсивным, быстрым и с большим количеством изменений впереди, потому что у "Челси" очень быстрые игроки. Мы действовали довольно прямолинейно с Вини и Родриго. Чувствуем, что игроки, которые приступили к работе 15 июля, работают хорошо.

Мы рады, что все вернулись, и начинаем готовиться к Суперкубку УЕФА. Предсезонка прошла успешно. Молодежь хорошо выступила, они конкурировали, это был хороший опыт для них. Теперь мы хотим подумать о Суперкубке.

Вратари? Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину. Это было запланировано", - приводит слова специалиста официальный сайт "сливочных".