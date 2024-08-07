Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик - после игры с Миланом: Прессинг Барселоны был потрясающим. Мы движемся в правильном направлении
Акцент на позитивных моментах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от "Милана" (2:2, 3:4 по пен.) в товарищеском матче.
"Когда мы все интенсивно прессингуем - это то, что нужно. Иногда нам нужно быть смелее, потому что это необходимо.
После перерыва мы прибавили, изменили рисунок игры. Наш прессинг был потрясающим, все действовали интенсивно - это то, чего мы хотим. Во втором тайме у нас было несколько моментов, и мы доставили проблемы сопернику.
Я хочу, чтобы мы вместе получали удовольствие от коллективных действий в защите и нападения. До начала Ла Лиги осталось 10 дней, мы движемся в правильном направлении, но можем многое улучшить", - цитирует немца Diario Sport.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 12. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- США снова опередили Китай, Украина сохраняет 18-ю позицию. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Интрига сохраняется. Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин может больше не сыграть в официальных матчах за Реал в 2024 году - AS
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Шовковский: Пытались удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. Должны были действовать более уверенно