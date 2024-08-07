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Флик - после игры с Миланом: Прессинг Барселоны был потрясающим. Мы движемся в правильном направлении

Испания

Акцент на позитивных моментах

Флик - после игры с Миланом: Прессинг Барселоны был потрясающим. Мы движемся в правильном направлении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от "Милана" (2:2, 3:4 по пен.) в товарищеском матче.

"Когда мы все интенсивно прессингуем - это то, что нужно. Иногда нам нужно быть смелее, потому что это необходимо.

После перерыва мы прибавили, изменили рисунок игры. Наш прессинг был потрясающим, все действовали интенсивно - это то, чего мы хотим. Во втором тайме у нас было несколько моментов, и мы доставили проблемы сопернику.

Я хочу, чтобы мы вместе получали удовольствие от коллективных действий в защите и нападения. До начала Ла Лиги осталось 10 дней, мы движемся в правильном направлении, но можем многое улучшить", - цитирует немца Diario Sport.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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