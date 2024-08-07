Левандовский: Я очень счастлив и удовлетворен тем, что снова работаю с Фликом

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о возобновлении сотрудничества с наставником каталонцев Ханс-Дитером Фликом.

"Я очень счастлив и доволен тем, что снова работаю с Ханси. Я верю, что мы проведём отличный сезон и закончим его с трофеем в руках.

Мы не должны прекращать атаковать после того, как мы ведём со счетом 1:0. Нам надо продолжать показывать зрелище. Потому что это ДНК "Барселоны". И Ханси очень хорошо вписывается в эту ДНК своим атакующим стилем", - сказал поляк в интервью Bild.