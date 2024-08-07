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Левандовский: Я очень счастлив и удовлетворен тем, что снова работаю с Фликом

Испания

Второе дыхание для форварда?

Левандовский: Я очень счастлив и удовлетворен тем, что снова работаю с Фликом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о возобновлении сотрудничества с наставником каталонцев Ханс-Дитером Фликом.

"Я очень счастлив и доволен тем, что снова работаю с Ханси. Я верю, что мы проведём отличный сезон и закончим его с трофеем в руках.

Мы не должны прекращать атаковать после того, как мы ведём со счетом 1:0. Нам надо продолжать показывать зрелище. Потому что это ДНК "Барселоны". И Ханси очень хорошо вписывается в эту ДНК своим атакующим стилем", - сказал поляк в интервью Bild.

Напомним, Левандовский играл под руководством Флика с 2019 по 2021 годы в "Баварии".

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
07.08.2024 в 15:48
Давайте ребята, Флик и Лева, мы на вас надеемся, сделайте из Барсы машину немецкого качества. И тогда мы их катком блъ, катком блъ... нах...
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Комментарии 2
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Вarcelinius
07.08.2024 в 15:48
Давайте ребята, Флик и Лева, мы на вас надеемся, сделайте из Барсы машину немецкого качества. И тогда мы их катком блъ, катком блъ... нах...
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1
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Просто Квашин (Харків)
07.08.2024 в 16:05
..скромніше пархатий... ти справжній мацоїд - маму Сару згадав 2 рази (блъ, блъ) , а папу Шмуліка 1 раз (нах)....
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