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Левандовский: Я очень счастлив и удовлетворен тем, что снова работаю с Фликом
Второе дыхание для форварда?
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о возобновлении сотрудничества с наставником каталонцев Ханс-Дитером Фликом.
"Я очень счастлив и доволен тем, что снова работаю с Ханси. Я верю, что мы проведём отличный сезон и закончим его с трофеем в руках.
Мы не должны прекращать атаковать после того, как мы ведём со счетом 1:0. Нам надо продолжать показывать зрелище. Потому что это ДНК "Барселоны". И Ханси очень хорошо вписывается в эту ДНК своим атакующим стилем", - сказал поляк в интервью Bild.
Напомним, Левандовский играл под руководством Флика с 2019 по 2021 годы в "Баварии".
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