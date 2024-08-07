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Винисиус - об игре с Мбаппе: Это будет жестко. Надеюсь, мы сможем добиться больших успехов
Ожидания звезды мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился своим мнением о новичке мадридского клуба - Килиане Мбаппе.
"Это будет жестко. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов. Мы должны заботиться о нем и делать все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Всегда сложно переходить в другой клуб, но мы это уже проходили с Джудом, который приехал в прошлом сезоне и блистал. Надеюсь, то же самое будет и с Килианом", - сказал бразилец в интервью Marca.
Напомним, о переходе Мбаппе в "Реал" было официально объявлено 3 июня.
14 августа "сливочные" сыграют против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА.
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