Винисиус - об игре с Мбаппе: Это будет жестко. Надеюсь, мы сможем добиться больших успехов

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился своим мнением о новичке мадридского клуба - Килиане Мбаппе.

"Это будет жестко. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов. Мы должны заботиться о нем и делать все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Всегда сложно переходить в другой клуб, но мы это уже проходили с Джудом, который приехал в прошлом сезоне и блистал. Надеюсь, то же самое будет и с Килианом", - сказал бразилец в интервью Marca.