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Винисиус - об игре с Мбаппе: Это будет жестко. Надеюсь, мы сможем добиться больших успехов

Испания

Ожидания звезды мадридцев

Винисиус - об игре с Мбаппе: Это будет жестко. Надеюсь, мы сможем добиться больших успехов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился своим мнением о новичке мадридского клуба - Килиане Мбаппе.

"Это будет жестко. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов. Мы должны заботиться о нем и делать все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Всегда сложно переходить в другой клуб, но мы это уже проходили с Джудом, который приехал в прошлом сезоне и блистал. Надеюсь, то же самое будет и с Килианом", - сказал бразилец в интервью Marca.

Напомним, о переходе Мбаппе в "Реал" было официально объявлено 3 июня.

14 августа "сливочные" сыграют против "Аталанты" за Суперкубок УЕФА.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
07.08.2024 в 15:19
Готовься Винька, теперь ты в мадридском курятнике не главный после ухода Бензема, Теперь у вас новый Главный Петух - Мбаппе, как в прямом, так и в переносном смысле. И это будет жёстко.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
07.08.2024 в 15:19
Готовься Винька, теперь ты в мадридском курятнике не главный после ухода Бензема, Теперь у вас новый Главный Петух - Мбаппе, как в прямом, так и в переносном смысле. И это будет жёстко.
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0
3
Dr. House (Поділля)
07.08.2024 в 15:36
Пєтух, готовся, твою барсошмару будуть знову у всі щілини імєть. Але вона вже років з 10 до цього звикша. Так само як і ти, під@р півшостий
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Вarcelinius
07.08.2024 в 15:39
Анустазик, ты такой анустазик...
 
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Просто Квашин (Харків)
07.08.2024 в 15:59
Пархатий мацоїд не заздри самому успішному клубу в історії футболу... Закупай вазелін на весь сезон... Хоча тобі мабуть приємніше буде без вазеліна...
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